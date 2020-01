Neuf Belges présents à Lausanne pour la 3e édition des JOJ

Neuf Belges, répartis dans sept sports, participeront à la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver qui s’ouvrent ce jeudi à Lausanne avec la cérémonie d’ouverture. Les différentes épreuves, au programme du 10 au 22 janvier, seront réparties dans trois cantons suisses (Vaud, Valais, Grisons) et dans le département français du Jura.

En tout, 1872 jeunes (avec pour la première fois un nombre égal de filles et de garçons) prendront part à ces Jeux réservés à des jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Soit une augmentation d'environ 40% par rapport à la précédente édition, à Lillehamer en 2016, s'est réjoui le CIO, qui signale aussi que 79 Comités olympiques nationaux seront représentés, huit de plus qu'il y a quatre ans. Par rapport à la première édition des JOJ d'hiver en 2012 à Innsbruck, on note une augmentation de 70 %.

Le premier Belge à entrer en action, lors du premier jour de compétition, vendredi, sera le skieur Louis Masquelier-Page pour le Super-G. Masquelier-Page est également engagé en combiné, en slalom géant et en slalom.

Anke Steeno et Tibo Van Reeth participeront à la compétition de hockey sur glace à trois. Particularité de cette épreuve, les équipes seront formées par des hockeyeurs de différentes nationalités et les matches se joueront sur la largeur du terrain. Eux aussi entreront en piste dès vendredi.

Fran Vanhoutte disputera le patinage de vitesse. Elle s’alignera sur 500m, 1.500m et le départ groupé sur 8 tours. Warre Van Damme est engagé en shorttrack, sur 500m et 1.000m.

La Belgique comptera une représentante en ski acrobatique (ski cross), Noa Spoelders, et une en snowboard, Evy Poppe (big air). On retrouvera également deux Belges en skeleton, Aline Pelckmans chez les filles et Colin Freeling chez les garçons.

En 2016, la Belgique avait décroché deux médailles, l’or pour shorttracker Stijn Desmet en relais mixte (plusieurs nations représentées) et l’argent pour Xander Vercammen au skicross.

Cette 3e édition des JOJ d'hiver offre plusieurs innovations. On note ainsi l'apparition de nouvelles disciplines, comme le hockey sur glace 3x3, le ski-alpinisme (une course individuelle, un sprint et un sprint relais par équipes), la luge double féminine ou le combiné nordique féminin (saut à ski et ski de fond) qui entrera également au menu des Mondiaux seniors l'hiver prochain.