Mondiaux de paracyclisme : Le bronze pour Ewoud Vromant dans la course sur route

Ewoud Vromant (amputation de la jambe supérieure droite) a remporté samedi la médaille de bronze dans la course sur route des Championnats du monde de paracyclisme, qui se déroulent sur le circuit automobile d'Estoril à Cascais (Portugal).

C'est la deuxième médaille pour l'équipe paralympique belge lors de ces championnats du monde : vendredi, Maxime Hordies avait luiu aussi obtenu le bronze dans le contre-la-montre.

Vromant est passé à l'attaque après le premier tour, avec le solide Français Alexandre Leaute et le Russe Arslan Gilmutdinov. Le trio a pris une avance confortable. Cependant, Vromant a dû faire face à un problème de chaîne. Le Belge n'est pas parvenu à combler son retard concédé à ce moment-là. Leaute s'est imposé devant Gilmutdinov.

"Quand nous sommes sortis à trois, je savais que c'était possible. Malheureusement, ma chaîne s'est détachée et j'ai même dû descendre du vélo. Je ne les ai pas rattrapés, mais je suis content d'avoir pu conserver la troisième place. Je suis satisfait dans l'ensemble", a déclaré Vromant.

Thibaud Thomanne a terminé douzième dans la classe C2. Kris Bosmans et Diederick Schelfhout sont respectivement sixième et douzième en classe C3. Niels Verschaeren a terminé treizième en classe C5.

Plus tôt dans la journée, le tandem masculin composé de Milan Thomas (malvoyant) et Jonas Goeman (pilote) a fait des débuts impressionnants dans la course sur route. Ils ont roulé en tête avec un tandem espagnol pendant toute la course, mais ont été rattrapés dans les derniers kilomètres et ont finalement pris la 5e place au sprint.

Le tandem féminin Griet Hoet (malvoyante) et Anneleen Monsieur (pilote) a terminé à la huitième place.