Mondiaux de padel : L'équipe masculine débute par une victoire 3-0 contre le Qatar, les dames battues

Les deux équipes belges engagées aux Mondiaux de padel, qui ont débuté à Doha lundi et qui se tiendront jusqu'au 20 novembre, ont connu des fortunes diverses. Les messieurs ont bien entamé leur parcours dans le groupe C en s'imposant 3-0 contre le Qatar, pays hôte. Les dames ont été battues sur le même score par l'Italie.

Les messieurs, sixièmes au classement mondial, ont débuté par une victoire en deux sets (6-2, 6-3) de Laurent Montoisy et Jérôme Peeters. Dans la foulée, Clément Geens et François Gardier ont apporté le point décisif en s'imposant facilement 6-2, 6-1. Enfin, Dominique Coene et Jérémy Gala ont terminé par une nouvelle démonstration (6-0, 6-1). L'équipe de Juan Pablo Abarca de la Fuente doit encore affronter le Brésil et l'Italie.

Contre l'Italie, les dames n'ont pas remporté le moindre set après les défaites des duos Helena Wyckaert - Marie Maligo (6-0, 6-3), Dorien Cuypers - Evelyne Dom (6-2, 6-1) et An-Sophie Mestach - Astrid Dierckx (7-5, 6-3). L'équipe féminine va tenter d'inverser la tendance face aux Pays-Bas et au Danemark.

Tant chez les messieurs que chez les dames, les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale alors que les deux derniers joueront des matches de classement pour les places 9 à 16.