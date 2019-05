Mito, camp de base du Team Belgium vers Tokyo

C’est une ville calme de 300.000 habitants au nord-est de Tokyo, à une grosse centaine de kilomètres de la frénétique capitale nippone. Bienvenue à Mito, capitale de la préfecture d’Ibaraki, à un jet de pierre des côtes atlantiques. C’est là que le COIB, le comité olympique et interfédéral belge, a décidé d’établir son camp de base. Il y organisera un stage multidisciplinaire juste avant Tokyo 2020. Tous les athlètes sélectionnées pour représenter la Belgique aux jeux s’y retrouveront à quelques jours de se jeter dans le grand bain olympique.

Le but, permettre aux athlètes de finaliser au mieux leur préparation mais aussi de « digérer » le voyage (11 heures de vol) et le décalage horaire (7 heures de plus à Tokyo qu’à Bruxelles). « Habituellement, on dit qu’un sportif a besoin d’un jour pour assimiler une heure de décalage » explique Jacques Borlée. « Pour le Japon, il faut donc voyager minimum 7 jours avant son entrée en compétition pour avoir bien récupéré et pouvoir performer dans les meilleures conditions. »

Les relayeurs ont adoré les installations

Le COIB a visité plusieurs sites avant d’entériner son choix. Les relayeurs qui viennent de participer aux mondiaux de relais organisés à Yokohama ont été les premiers à tester les infrastructures, à un peu plus de 14 mois du lancement des hostilités de la 32e olympiade. Et elles font l’unanimité.

« Franchement, nous n’avons rien à dire sur les installations » précise Jonathan Borlée. « Tout le personnel était à notre service et derrière nous. On sent déjà un réel engouement. Tout le staff de l’hôtel nous avait réservé un comité d’accueil comme c’est habituellement le cas aux jeux. C’est top ! »

« L’hôtel que nous avons choisi est entièrement à notre service » explique Philippe Préat, High Performance Manager au COIB. « La cuisine sera adaptée à nos besoins, des pièces seront réservées pour notre logistique et le travail des kinés et physios pour les soins et la récupération avec des saunas, des hammams et des bains d’eau froide. A quelques minutes de bus de là, nous bénéficions d’infrastructures sportives pour la pratique de toutes les disciplines. Des installations au top qui sont gérées par la préfecture et qui sont bien meilleures que celles dont nous disposons en Belgique. Pour l’athlétisme par exemple, il existe même des couloirs couverts qui permettront aux athlètes de ne pas subir la chaleur ou de s’entraîner au sec s’il pleut. »

Une parenthèse de calme avant de se jeter dans le bain olympique

Un camp de base adapté aux besoins et aux attentes des sportifs de haut niveau qui leur permettra de peaufiner des années de préparation et réaliser leur rêve olympique.

« Les conditions sont optimales et bien meilleures que celles nous connaîtrons au village olympique pendant les compétitions. Nous allons pouvoir travailler dans le calme et la sérénité et nous adapter au mode de vie japonais mais aussi aux températures qui peuvent être extrêmes en été dans la région de Tokyo. »