Mérite sportif: Le jury a été unanime après le sacre mondial "retentissant" de Nina Derwael

Le jury du Trophée National du Mérite Sportif n'a pas mis longtemps à délibérer, jeudi au Cabinet du bourgmestre de Bruxelles. La gymnaste Nina Derwael, pour ses prestations individuelles mais également collectives, a été mise à l'honneur. "Nous avons forcément un peu discuté car il est toujours difficile de comparer les sports", a déclaré Joël Smets, quadruple champion du monde de motocross et lauréat en 2000.

"Nous avons pesé le pour et le contre, comparant la gymnastique et le football", a ajouté Smets. "Les Diables Rouges ont véhiculé une belle image du pays et Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien de la Coupe du monde en Russie."

"Nina Derwael a tout simplement confirmé ses belles prestations de 2017 et la gymnastique est un sport où les carrières sont courtes. Nous n'avons pas voulu attendre les Jeux Olympiques 2020 pour la mettre à l'honneur", a ponctué Smets.

Wilfried Meert, directeur du Mémorial Van Damme pendant 40 ans jusqu'en février 2017, faisait également partie du jury. Il a lui souligné la très grande année 2018 du sport belge. "Nous avions l'embarras du choix après un magnifique été", a-t-il fait remarquer. "Après discussions, nous étions unanimes: il fallait récompenser Nina Derwael pour son titre dans ce sport universel qu'est la gymnastique", a expliqué Wilfried Meert. Il a ensuite souligné que Thibaut Courtois et Emma Plasschaert, championne du monde de voile, ont également retenu l'attention du jury.

Derwael, 18 ans, a connu une année faste. La Trudonnaire a conservé pour la deuxième année consécutive son titre de championne d'Europe aux barres asymétriques cet été à Glasgow, obtenant également une médaille d'argent à la poutre. A l'occasion des Mondiaux de Doha, qui se sont ponctués la semaine dernière, elle est littéralement rentrée dans l'histoire du sport national en devenant la première championne du monde belge de gymnastique.