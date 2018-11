McLeod après le 1er succès des Red Lions : "On a trop voulu faire la différence au marquoir"

Moins de 20 heures après leur victoire 2-1 contre le Canada en ouverture de la Coupe du monde, les Red Lions ont refoulé à nouveau le tapis bleu du Kalinga Stadium pour s'astreindre à une bonne séance de décrassage, jeudi matin à Bhubaneswar, en Inde.

Détendus et le sourire aux lèvres, les joueurs de Shane McLeod ont répété leurs gammes durant plus d'une heure et demie sous un soleil à peine voilé et une température de plus de 30 degrés.

"Les joueurs ont cet entraînement léger à leur programme aujourd'hui, avec la récupération comme priorité. Ils ont une journée libre demain, avant de consacrer la journée de samedi aux analyses et préparations pour le duel contre l'Inde dimanche", a expliqué le coach Néo-Zélandais de la Belgique.

McLeod est également brièvement revenu sur la rencontre inaugurale de mercredi. "On aurait dû marquer beaucoup plus de buts, a-t-il directement précisé. Nous sommes très heureux avec les trois points, parce que c'est bon de débuter un tournoi par succès. Certaines parties de notre jeu étaient bons. On a bien entamé la rencontre, mais nous nous sommes ensuite quelque peu perdus. Je pense que les gars ont trop voulu faire la différence au marquoir et quand l'on pense plus au résultat qu'à la manière, on peut connaître ce genre de problèmes."

Dimanche (14h30), les Belges affronteront la nation hôte pour leur deuxième match, sans doute décisif pour la première place du groupe qui est directement qualificative pour les quarts de finale. "Contre l'Inde, ce sera une opposition complètement différente. Les Indiens ont un style de jeu propre à eux, que nous respectons beaucoup. Ils jouent très rapidement et ont un jeu très physique et technique. Ils ferment très bien les espaces et possèdent une structure de jeu très spécifique. L'équipe indienne s'est fortement rajeunie mais reste très expérimentée. Je pense que c'est l'une des équipes au monde qui a joué le plus grand nombre de rencontres internationales ces dernières années. Leurs jeunes joueurs sont très talentueux, la plupart ont disputé la dernière Coupe du Monde juniors. Il sera intéressant de voir comment ils vont réagir dimanche et gérer la pression de jouer devant leur propre public. Ils pourront soit être transcendés soit perdre leurs moyens s'ils se rendent compte qu'ils n'évoluent pas à leur niveau", a ponctué l'entraîneur des Red Lions.

Médaillée d'argent aux JO de Rio et lors des Euros 2013 et 2017, la Belgique est toujours à la quête de son premier succès dans un tournoi majeur.