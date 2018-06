Marten Van Riel 5e de la WTS de Leeds, victoires de Murray et Holland

Le Sud-Africain Richard Murray a remporté le triathlon de Leeds, 4e des 8 étapes des World Triathlon Series (WTS), dimanche en Angleterre. Marten Van Riel a pris une belle 5e place et Jelle Geens a fini 12e. La victoire chez les dames est revenue à la Britannique Vicky Holland, épreuve dans laquelle Valérie Barthelemy s'est classée 20e et Claire Michel a été contrainte à l'abandon.

Murray a bouclé la distance olympique de 1,5 km à la nage, 40km à vélo et 10 km à pied en 1h45:53. Il a devancé l'Espagnol Mario Mola, 2e à 8 secondes et un duo français composé de Vincent Luis, 3e à 21 secondes, et Pierre Le Corre, 4e à 34 secondes.

Marten Van Riel a récolté de très bon points en vue de la course à la qualification olympique qui a débuté début mai. Il a fait partie du peloton de tête à vélo, mais a concédé d'entrée de jeu 20 secondes sur un quintet au terme du premier des quatre tours à pied. Un trou qu'il n'a pu résorber sur les quatre premiers, mais a néanmoins réussi à distancer quelques concurrents de renom dont le Sud-Africain Henri Schoeman, le champion des Jeux du Commonwealth, et le Britannique Thomas Bishop, dans les derniers kilomètres.

Chez les dames, Vicky Holland s'est offerte son deuxième succès de la saison, après la manche de Coupe du monde au Cap. En 1h56:32, elle a précédé sa compatriote Georgia Taylor-Brown de 17 secondes et l'Américaine Katie Zaferes de 30 secondes. Valérie Barthelemy a abordé la deuxième et dernière transition avec les leaders mais n'a pu suivre le rythme en course à pied, terminant en 2h00:42, soit à 4:10 de la gagnante. Claire Michel a été ralentie par une chute au début du parcours vélo. Trop distancée et affaiblie par un virus intestinal, elle a préféré quitter la course.

La prochaine étape de WTS aura lieu à Hambourg, les 14 et 15 juillet.