LIVE INSTA : Les regrets de Steve, le 11 de Swann, le dilemme de Cyril…

Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d’articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l’entraînement ?

Depuis la semaine dernière, nous vous proposons de suivre des directs sur Instagram. Après avoir accueilli Thierry Neuville, Thomas Meunier, Philippe Gilbert, Khalilou Fadiga, Roméo Elvis, Tom Boon, Pablo Andrès ou Nicolas Colsaerts, Benjamin Deceuninck a posé quelques questions ce jeudi aux consultants RTBF Sport : Steve Darcis, Cyril Saugrain et Swann Borsellino.

Steve Darcis : "Si j’avais su, je n’aurais pas arrêté"

Pour monsieur Coupe Davis, nous vivons une situation imprévisible. L’arrêt complet des tournois, personne n’aurait pu imaginer une chose pareille : "J’ai même le regret d’avoir pris la décision d’arrêter. Avec ces quelques mois d’interruption, j’aurais pu me soigner". Steve qui espère que le monde du Tennis, qu’il a toujours trouvé un peu égoïste, va se mobiliser et être généreux en cette période. Il attire aussi l’attention sur le fait que pour bon nombre de joueurs la situation, même si d’autres personnes souffrent beaucoup plus, est difficile. Il y a les encadrements qui pèsent et la difficulté de s’entraîner.

Le Shark s’est exprimé aussi sur le retour de Kim Clijsters : "Le niveau est là mais il faudra voir comment elle pourra supporter l’enchaînement des tournois". Et sur Roger Federer : "Cette pause tombe bien pour lui. Je voudrais le voir encore gagner un grand chelem mais cela me semble difficile à imaginer".

6 Belges et 5 Français dans le 11 "Franco-Belge" de Swann Borsellino !

Notre consultant Français clame d’emblée que venir en Belgique est une chose qui lui manque. En revanche, pas le foot : "C’est comme ça. Je sais qu’il n’y a pas de matches donc cela ne saurait pas me manquer. Mais je concède que cela relève d’une forme de déni". Swann insiste aussi sur le fait que cette dualité franco-belge depuis la fameuse 1/2 finale Russe est quelque chose qui l’amuse plutôt mais qu’il regrette aussi que parfois cela soit exprimé avec trop d’agressivité. Pour revenir à ce fameux match Belgique-France, il l’a revu il y a peu, à tête reposée : "Eden et la Belgique ont été bons en 1re mi-temps. Mais en même temps, on voit le scénario du match et il semblait prévisible".

A la question de savoir quel serait pour lui le 11 idéal si on mixait aujourd’hui les deux formations, il livre à chaud l’équipe suivante : Courtois, Meunier – Varane – Vertonghen – Hernandez, Kante – Pogba – KDB, Hazard – Lukaku – Mbappe.

Il précise enfin que cette interruption si elle permettra sans doute aux Belges de récupérer un Eden en pleine forme, pour Didier Deschamps, cela doit être l’occasion de travailler pour rendre l’équipe de France plus convaincante.

Cyril Saugrain : "Pas facile de prendre une décision concernant le Tour de France"

Comme beaucoup d’amoureux du Vélo, c’est sur ses rouleaux que notre consultant continue de tourner les jambes pour entretenir la forme en cette période de confinement. Et notamment via la fameuse plate-forme virtuelle Zwift : "C’est bien pour entretenir la forme mais cela ne remplace évidemment pas les sensations sur la route". L’ancien coureur a d’ailleurs suivi le "Tour des Flandres virtuel" et s’il trouve que c’est une belle initiative il ajoute aussi que "ce n’est pas cela, le cyclisme du futur".

Concernant le Tour de France, il comprend la difficulté de prendre une décision : "Il y a la santé des coureurs qui est en jeu mais aussi la santé économique de la discipline, c’est très compliqué".

Notre consultant vélo a aussi souligné les conséquences que vont engendrer la refonte du calendrier cycliste. S’ils ont lieu, les grands tours se disputeront avant les classiques : "On risque d’avoir pas mal de surprise. Les coureurs seront bouleversés dans leurs repères. On pourrait même voir des profils de coureurs inhabituels s’imposer dans certaines épreuves".