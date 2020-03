Les sportifs de haut niveau autorisés à s'entraîner dans un cadre défini

Les sportifs de haut niveau sont autorisés à s'entraîner, a confirmé la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny, pour ce qui concerne le côté francophone, dans une lettre au mouvement sportif relayé par l'AISF, l'association interfédérale du sport francophone, mardi.

"Dans l'éventualité d'un maintien des compétitions internationales à venir et afin de ne pas perturber davantage leur préparation et, considérant qu'il s'agit d'une activité professionnelle et non récréative, les sportifs disposant du statut de sportif de haut niveau pourront s'entraîner, moyennant le respect des consignes élémentaires et selon un cadre strictement défini" dans une circulaire précisant les modalités d'une dérogation votée vendredi permettant aux sportifs de haut niveau de continuer à s'entraîner.

Quatre centres Adeps - Mons, Liège, Louvain-la-Neuve et Auderghem - resteront ouverts pour les 177 athlètes concernés, qu'ils œuvrent dans un sport olympique ou non.

En outre, les fédérations sportives, confrontées aux obligations administratives, notamment liées aux assemblées générales du 31 mars, sont autorisées "à déroger à cette obligation", précise encore la ministre assurant que son administration fera preuve de souplesse dans les dossiers de subventions, comme le plan programme.