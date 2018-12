Le triathlète Bart Aernouts quitte le team BMC après huit ans

Le triathlète belge Bart Aernouts quitte le BMC-Vifit Sport Pro Triathlon Team après huit ans. L'Anversois faisait partie du team depuis 2011. Il a terminé deuxième de l'Ironman d'Hawaii en octobre dernier.

"Cela n'a pas été une décision facile à prendre. Grâce à cette équipe, j'ai eu la chance de me consacrer à 100 % sur le triathlon", déclare Bart Aernouts dans un communiqué de BMC. "Ces huit années ont été une aventure formidable et j'ai pu vivre de super moments avec des super personnes. Je souhaite le meilleur à l'équipe, et j'espère que d'autres athlètes auront la chance de se montrer dans ce sport fantastique".

Depuis son arrivée chez BMC, Bart Aernouts a remporté les Ironmen de Lanzarote, Nice et Hambourg, ainsi que le Challenge Roth. Il a aussi été Champion d'Europe de semi-marathon.