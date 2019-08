Le relaix mixte belge de triathlon 6e du Test Event à Tokyo

Claire Michel, Jelle Geens, Hanne De Vet et Marten Van Riel, qui composaient dans l'ordre le relais mixte belge lors de l'épreuve test olympique de triathlon, se sont classés 6es d'une course remportée sur le fil par la France, dimanche à Tokyo. Il a fallu recourir à la photo-finish pour départager le Français Dorian Coninx et le Britannique Alex Yee au bout de 1h26:33 d'effort par équipes de quatre triathlètes. Les Belgian Hammers ont franchi eux la ligne 1:43 plus tard (1h28:16).

Si les Britanniques ont fait toute la course en tête, rejoints par la France dans l'avant-dernier relais, puis par les Etats-Unis, la Belgique a quant à elle fluctué au classement tout au long des 4 relais disputés sur 300 m de natation, 8 km à vélo et 2 km à pied.

Première Belge à s'élancer, Claire Michel a tapé dans la main de Jelle Geens en 5e position, à 33 secondes de la Grande-Bretagne. Le Limbourgeois a ensuite réalisé le relais parfait, se hissant à la 3e place, juste derrière la France et à seulement 15 secondes des leaders, toujours britanniques. Hanne De Vet, qui remplaçait Valérie Barthelemy blessée au poignet, a tenu son rang, mais a néanmoins perdu contact avec les prétendants au podium. La jeune triathlète de 20 ans a transmis son relais à Marten Van Riel en 7e position, à 1:24 de la Grande-Bretagne et la France, avant que l'Anversois ne parvienne à remonter une nation à vélo et se maintenir à la 6e place en course à pied.

Dans quinze jours, le gratin du triathlon mondial de distance olympique sera réuni à Lausanne pour la grande finale de la World Triathlon Series (WTS), où sera désigné le vainqueur du principal circuit mondial.