L'escalade belge à Tokyo: les chances se réduisent

Pour la première fois de l'histoire, l'escalade sera au programme des jeux olympiques l'été prochain à Tokyo. Mais pour le moment, aucun belge n'est parvenu à se qualifier. Et aucun belge non plus ne participe au tournoi de qualification qui débute ce jeudi à Toulouse et à l'issue duquel 6 tickets pour les JO seront octroyés.

L'escalade aux jeux, c'est un format de compétition particulier, le combiné. Un mixte des trois disciplines: la vitesse (un sprint vertical) le bloc (un parcours technique) et le lead ou voie (l'escalade de difficulté telle qu'on la pratique habituellement sur un mur d'escalade en salle).

A ce stade du long processus de qualification, pas de belge qualifié donc mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de belge à Tokyo.

Puisqu'il reste une possibilité, les championnats d'Europe de Moscou en mars 2020. "Il y aura 20 athlètes garçons et 20 filles à Tokyo" explique Didier Mottard, entraîneur au Club alpin Belge. "Sept tickets ont été attribués à l'issue des championnats du monde, six autres le seront après le tournoi qualificatif qui se déroule fin de semaine à Toulouse. A cela s'ajoute une Wild Card dont bénéficie la fédération internationale et un ticket protégé pour le Japon, le pays organisateur. Il reste donc 5 tickets qui iront aux 5 champions continentaux." Et donc au futur champion d'Europe. Sauf évidemment si le vainqueur a déjà obtenu son ticket qualificatif. "Il faudra donc terminer première des non pré-sélectionnées" précise Héloïse Dumont, l'une des meilleures grimpeuses belges. Un ticket à quitte ou double mais un rêve olympique toujours aussi prégnant. "Tout le monde de l'escalade veut évidemment prendre part à cette première apparition de l'escalade dans le programme des jeux" ajoute encore la grimpeuse de Villers-le-Bouillet, étudiante en architecture d'intérieur. "Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un vrai nivellement par le haut au niveau international, la saison dernière mais de façon encore plus marquée cette saison. Le focus donc, pour nous, il est actuelle sur Moscou". Et si ça coince, il faudra déjà se projeter sur les jeux de Paris en 2024 où l'escalade devrait être scindée en deux disciplines, la vitesse d'un côté et le combiné de l'autre (soit un mixte entre bloc et lead).