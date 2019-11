L'emblématique figure du futsal belge Karim Chaïbaï prend sa retraite internationale

L'équipe nationale belge de futsal devra désormais évoluer sans sa figure emblématique Karim Chaïbaï. Le joueur de 37 ans, au record de 145 sélections, met un terme à sa carrière internationale longue de quinze années, vendredi à Charleroi.

Pour la première fois depuis longtemps, le capitaine Karim Chaïbaï ne fera plus partie de la sélection belge de futsal qui va aborder la campagne qualificative de l'Euro 2022 en janvier prochain.

"Le début de la nouvelle campagne est le moment idéal pour dire au revoir", a déclaré Chaïbaï. "J'ai toujours porté le maillot national avec beaucoup de fierté. Grâce à l'équipe nationale, j'ai non seulement vu le monde, mais j'ai aussi appris à connaître des gens formidables. Je tiens à les remercier tous, des membres du staff, à mes coéquipiers et aux gens de l'entourage."

A dix-sept ans, Chaïbaï a choisi de jouer au football en salle. Peu de temps après, il devenu professionnel à Action 21 Charleroi. En 2004, il effectue ses débuts en tant qu'international. Pendant quinze ans, il a fait partie de l'équipe nationale. En 2011, il a repris le brassard de capitaine à Karim Bachar. En février 2018, Chaïbaï est devenu le meilleur marqueur belge de tous les temps en équipes nationales avec 62 buts en 128 matchs. Il effectue son départ avec 145 sélections et 68 buts au compteur. "Un total dont je suis fier. D'ailleurs, j'étais plus souvent passeur que buteur et cela m'a toujours donné au moins autant de plaisir", a reconnu Chaïbaï.

La carrière internationale de Karim Chaïbaï a été riche en moments forts. "Le meilleur moment pour l'équipe nationale ? Pour moi, c'est la participation au Championnat d'Europe 2010. Nous nous sommes qualifiés pour l'Euro en Hongrie en tant qu'outsiders. L'Euro 2014 reste aussi en moi. En tant que pays organisateur, nous avons joué devant des milliers de supporters à Anvers. Ça me donne encore la chair de poule."

Chaïbaï, qui a défendu les couleurs du Club de Liège, Action 21 Charleroi, Futsal Châtelet, Futsal Topsport Anvers, Châtelineau et FP Hal-Gooik durant sa longue carrière, ne compte pas encore s'arrêter tout à fait.

"Je continuerai en tant que joueur aussi longtemps que mon corps le permettra", a conclu l'actuel élément du Futsal Team Charleroi. Chaïbaï (PS) est également échevin des Sports, des Infrastructures sportives et de la Jeunesse à Charleroi. .