Katie Taylor promet une revanche et une indiscutable défaite à Delfine Persoon

"Delfine (Persoon) aura sa revanche dans les douze mois. C'est promis. Je le veux", a déclaré la boxeuse irlandaise Katie Taylor, championne du monde des légers (-61,235 kg), mardi à la BBC. "Cela va me permettre de mettre les points sur les 'i', après tout ce qui a été dit. Cette fois il n'y aura plus de polémique. Mon combat parfait fera l'unanimité. Le précédent était certainement victorieux. Mais ce n'était sans doute pas assez net. Je sais donc ce qu'il me reste à faire, pour clore ce débat malsain..."

Le 1er juin à New York, tout le monde s'en souvient, Taylor avait quitté le ring du prestigieux Madison Square Garden avec les ceintures WBA, IBF et WBO, après une victoire aux points (95-95, 96-94 et 96-94) plus que controversée contre notre compatriote, dont c'était la deuxième défaite en 45 combats.

De l'avis quasi-général, en effet, la Belge l'avait emporté. Même si elle n'avait pas atteint son objectif de s'imposer avant la limite, et si le style classique de l'Irlandaise invaincue en quatorze combats, tous remportés, était plus esthétique.

Persoon avait d'ailleurs déposé une plainte, mais ne se faisait pas trop d'illusions quant aux chances d'obtenir un replay.

Elle a entre-temps annoncé son retour sur un ring le 11 novembre à Ostende contre la Nigériane Helen Joseph, mais en super plumes (- 58,967 kg), la catégorie inférieure.

Elle a également révélé qu'elle envisageait une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, même si cela risquait de lui poser des problèmes financiers.

Taylor, 33 ans, un de moins que Persoon, a de son côté rendez-vous avec la Grecque Christina Linardatou, qui remettra en jeu son titre WBO des super-légers (-64 kg), le 2 novembre à la Manchester Arena.