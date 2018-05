Jonas Gerckens se classe troisième du Grand Prix Guyader

Le skipper belge Jonas Gerckens a pris la troisième place au Grand Prix Guyader à bord de son Class 40 Volvo, lundi dans la baie de Douarnenez en France. Ce résultat est de bonne augure pour le Liégeois de 38 ans qui prépare la Route du Rhum, l'une des plus grosses courses au large du monde.

Outre le Grand Prix Guyader, Jonas Gerckens, élu marin belge de l'année 2017, disputera encore la Challenge Race à Caen du 24 mai au 4 juin avant d'aborder la Route du Rhum. La course transatlantique en solitaire, sans escale et sans assistance, fêtera cette année ses 40 ans. Le départ aura lieu de Saint-Malo le 4 novembre pour rejoindre la Guadeloupe. La course se déroule tous les 4 ans et rassemble 6 classes de bateaux pour une centaine de navigateurs.

Jonas Gerckens y prendra le départ en 40/45 Class40, la plus représentée et la plus intense, avec l'ambition d'accrocher un top 10.