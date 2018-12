Jolien D'hoore donne un 'clinic' aux coureurs cyclistes de Special Olympics

Jolien D'hoore a donné un 'clinic' à la sélection belge de cyclisme pour les Special Olympics d'été d'Abou Dhabi (14-21 mars 2019). La médaillée de bronze de l'Omnium des Jeux de Rio en 2016 a enseigné aux athlètes handicapés mentaux les astuces du métier sur la piste du vélodrome de Blaarmeersen de Gand.

Pas moins de 80 athlètes belges participeront aux Special Olympics d'Abou Dhabi. Six d'entre eux sont des cyclistes, et ils ont fait leur apprentissage chez Jolien D'hoore mercredi. "J'ai trouvé l'expérience très agréable, tant pour moi que pour les athlètes ", a déclaré D'hoore par la suite. "Pour la plupart des gens, c'était leur première expérience sur une telle piste en salle. J'ai essayé de leur donner de bons conseils et j'espère qu'ils ont apprécié."

Piet Steel, président de Special Olympics Belgium, a également regardé la séance de conseils avec satisfaction. "Quelle incroyable et unique occasion pour nos athlètes de montrer ce qu'ils peuvent faire en présence de Jolien D'hoore. Je suis heureux que nous ayons pu faire cette activité dans le cadre de la formation 'Play Unified', où des athlètes avec et sans déficience intellectuelle font du sport ensemble."