Jelle Geens décroche le bronze à l'Euro de triathlon, le titre pour Alistair Brownlee

Jelle Geens s'est emparé de la médaille de bronze des championnats d'Europe de triathlon de distance olympique, samedi soir à Weert, aux Pays-Bas. Après 1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, le Limbourgeois de 28 ans a bouclé l'épreuve en 1h35:56, à 54 secondes du Britannique Alistair Brownlee, et à 33 secondes du Portugais Joao Pereira.

Alistair Brownlee, double champion olympique à Londres (2012) et à Rio (2016), s'est imposé en 1h35:01, faisant cavalier seul à pied. Il a devancé le Portugais Pereira (1h35:23), auteur comme Geens d'une remontée sur les 10 derniers kilomètres de course à pied.

Marten Van Riel, en tête avec Brownlee après la natation et le vélo, a longtemps lutté pour l'argent et le bronze mais a finalement dû se contenter de la 6e place, en 1h36:12, à 1:10 du vainqueur. L'Anversois, 6e des Jeux de Rio avait décroché la médaille de bronze l'an dernier à Glasgow. Comme Geens, il sera associé dimanche avec Claire Michel et Valérie Barthelemy dans le relais mixte, avec lequel ils avaient également obtenu le bronze en 2018 en Ecosse.