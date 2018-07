Jason Suttels en bronze sur le marathon aux mondiaux de roller

Jason Suttels a décroché la médaille de bronze du marathon en patinage à roulettes sur route aux championnats du monde de rollers dimanche à Arnhem, aux Pays-Bas, lors de la dernière journée des compétitions.

Sur un parcours ardu dessiné en ville et interdit à la circulation des véhicules, la victoire est revenue au sprint à l'Allemand Felix Reinen (1h02:15.607) à l'issue des 42,195 km au programme devant l'Equatorien Jorge Villacorte, 2e en 1h 2 minutes et 15.626 secondes. Brecht De Smedt, 37e, et Bart Swings, 43e, ont terminé dans le peloton. Les autres Belges ont été retardés soit par un problème matériel, soit par une chute. Jonas Mees a fini 109e, Indra Ménard 125e, Tim Sibiet 145e et Thomas Vosté 146e, Sven Mallezie 170e et Mathias Vosté 181e.

Chez les dames, les Belges ont terminé aussi dans le peloton. Sandrine Tas a dû se contenter de la 41e place. Stien Vanhoutte s'est classée 48e, Katrien Hernalsteen 54e, Anke Vos 81e et Sabrina Gaudesaboos 90e. Le titre mondial est revenu à la Chinoise de Taïpei, Ho-Chen Yang (1h10:33.435) devant l'Italienne Francesca Lollobrigida (1h10:33.440), 2e. La Colombienne Maria Camilia Guerra Guevara, 3e (1h10:33.602), complète le podium.

La Belgique revient des ces Mondiaux avec six médailles (2 en or, 1 en argent et 3 en bronze).

Bart Swings a décroché l'or dans l'épreuve par élimination sur 20km prenant le bronze dans la course aux points sur route. A cela s'est ajouté une médaille d'argent (10km par élimination) et de bronze (15km par élimination) sur la piste à Heerde.

Jason Suttels avait lui été champion du monde chez les juniors sur 10km par élimination sur la piste. Côté féminin par contre, prétendante pourtant à plusieurs podium, Sandrine Tas est revenue bredouille.