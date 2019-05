Jaouad Achab en bronze en -63kg à Manchester

Jaouad Achab a pris la médaille de bronze en -63 kg aux championnats du monde de taekwondo samedi à Manchester, Angleterre.

Champion du monde en 2015 à Tcheliabinsk, en Russie, Jaouad Achab, champion d'Europe en 2014 et 2016, et actuellement numéro deux mondial de sa catégorie, n'a pu ajouter un second titre mondial à son palmarès. La faute à l'Iranien Saroush Ahmadi qui l'a emporté 6 à 3 en demi-finales.

Pour sa première finale mondiale, Saroush Ahmadi affrontera le champion du monde en titre Shuai Zhao, victorieux 10 à 8 de l'Allemand Jordannis Konstantinidis dans l'autre demi-finale.

Aucune médaille n'avait été obtenue par la délégation belge lors des précédents mondiaux de Muju, il y a deux ans en Corée du Sud. C'est la première décrochée pour la Belgique lors de cette édition.