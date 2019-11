Jaouad Achab champion d'Europe de Taekwondo pour la troisième fois

JAOUAD ACHAB, CHAMPION DU MONDE DE TAEKWONDO / NEW PLAYGROUND - 28/05/2018 Jaouad Achab est belge, il a 25 ans et il est champion du monde de Taekwondo, ce sport n'est pas si connu que ça et donc on ne parle pas tellement dans les médias. Il est né à Tanger, et est arrivé en Belgique en 2010 avec l'ambition de réussir dans sa discipline, qu'il pratique depuis tout petit. Résultat : aujourd'hui il est champion d'Europe, du Monde, il a participé aux Jeux Olympiques... Le travail et la persévérance, c'est la clé !