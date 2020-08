"J'me bouge pour mon club", et vous?

C'est l'opération qui agite le monde du sport amateur en fédération Wallonie-Bruxelles pour le moment. Elle débute ce samedi et se clôturera fin du mois d'août. L'opération "J'me bouge pour mon club" offre aux clubs de sport reconnus par l'ADEPS la possibilité de décrocher un subside de 1.000 euros, bien utile en cette période particulière qui a vu de nombreuses associations perdre de l'argent, conséquence de la crise sanitaire et des annulations (de tournois, de matches...) en cascade. Le principe du jeu est simple: mobiliser au moins 50 personnes (membres du club, sympathisants, supporters...) et accumuler 1.000 kilomètres de course à pied ou de marche sur une période de 15 jours (via notamment l'application Strava). Au total, 610 clubs venus des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles se sont inscrits à l'opération. Un véritable succès! Parmi eux, le RATT, le Royal Andenne tennis de table, un club de ping qui compte 150 membres. "Malheureusement, nous ne faisons pas partie des 400 premiers clubs inscrits qui seront directement éligibles pour le subside" explique Hugues Moreau, le directeur sportif du RATT. "Mais nous pouvons toujours être repêchés si un club ne parvient par exemple pas à atteindre l'objectif des 1.000 kilomètres. Cependant, nous postulons également à l'un des prix spéciaux puisque nous avons l'ambition de réunir plusieurs centaines de coureurs et marcheurs et d'accumuler plusieurs milliers de kilomètres. Nous sommes ambitieux et nous n'avons pas de limites."

Au total, 242 coureurs sont actuellement inscrits, ce qui fait du RATT le club le plus prolifique de Wallonie. "Nous comptons 150 membres. Du coup, nous avons aussi sollicité les parents, les sympathisants, les supporters du club."

En soi, cette opération a ça aussi de chouette, l'engouement qu'elle suscite et l'esprit de club qu'elle génère.