Hermien Peters encore en bronze sur le K1 5000m à l'Euro de Kayak

Hermien Peters a ajouté une cerise sur la gâteau de la réussite de la délégation belge aux championnats d'Europe de kayak. Dimanche à Belgrade, elle est montée sur le 3e marche du K1 5000m, une épreuve non olympique. Il s'agissait de sa 5e épreuve dans cet Euro.

Peters a terminé un peu plus de 33 secondes de la Hongroise Tamara Tackacs, championne du monde en K4 et double championne d'Europe l'an dernier. La Française Sarah Troel, 4e du Mondial 2017, a décroché l'argent quatre secondes devant Peters.

La délégation belge de kayak, forte de quatre personnes, a conclu ces championnats d'Europe avec deux médailles de bronze (K2 500m dames avec Broekx et Peters et K1 5000m dames avec Peters), une septième (K1 1000 m avec Artuur Peters) et une huitième place (K2 200m dames avec Broekx-Peters). Le directeur technique Bob Maesen peut donc déjà présenter une évaluation très positive.

- Résultats:

. Seniores dames:

K1 1500m - 19 participantes:

1. Tamar Tackacs (Hon) 22:58.56

2. Sarah Troel (Fra) 23:27.44

3. Hermien Peters (Bel) 23:31.70

4. Linnea Stensils (Suè) 23:35.20

5. Anna Sletsjoee (Nor) 23:44.39

6. Elena Mironchenko (Rus) 23:49.53

7. Karyna Bandarenka (Blr) 24:00.69

8. Anna Koziskova (Tch) 24:04.95

9. Edyta Dzieniszewska (Pol) 24:11.07

10. Begona Lazkana (Esp) 24:15.34

...