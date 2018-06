Goffin restera 9e à l'ATP, Mertens sera 15e à la WTA après Roland-Garros

Il n'est pas certain que cela le consolera mais David Goffin (ATP 9) conservera sa place dans le top 10 mondial lors de la parution du prochain classement ATP, au lendemain de Roland-Garros. Bien que battu dimanche 7-5, 4-6, 6-0, 6-3 au terme d'une prestation quelque peu décevante par l'Italien Marco Cecchinato (ATP 72) au stade des huitièmes de finale, le Liégeois restera au 9e rang de la hiérarchie mondiale.

Contraint à l'abandon au troisième tour l'an dernier à Paris, après s'être pris les pieds dans la bâche du Court Suzanne Lenglen, Goffin a ajouté 90 points à son compteur avec son accession en huitièmes. Le N.1 belge aurait même pu gagner une place si son ami autrichien Dominic Thiem (ATP 8) s'était incliné mardi contre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) en quarts.

Mais le Liégeois aurait mathématiquement aussi pu sortir du top 10 et rétrograder jusqu'à la 11e place du classement ATP. Cela dit, il eut fallu pour cela que la finale de l'édition 2018 oppose Novak Djokovic (ATP 22) à l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 12) et que le Serbe s'impose. Après la défaite de l'ancien N.1 mondial, mordant lui aussi la poussière devant la fougue de Marco Cecchinato, et celle de l'Argentin contre Rafael Nadal (ATP 1) malgré une entame de match prometteuse, ce scenario n'est plus possible.

Elise Mertens (WTA 16), également battue au stade des huitièmes de finale, par la Roumaine Simona Halep (WTA 1), gagnera pour sa part une place au prochain classement WTA. La jeune Limbourgeoise, demi-finaliste à l'Open d'Australie, fera ainsi son entrée dans le top 15, au quinzième rang, son meilleur classement.