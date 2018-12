Gerckens sur les Diables et les Red Lions : "Un switch au niveau des mentalités"

Recordman belge de la Route du Rhum lors de l’édition 2018 pour sa première participation (14ème place en catégorie Class40), le navigateur liégeois Jonas Gerckens est un sportif comblé. Plus que sa propre performance, ce sont tous les résultats des athlètes 'noir, jaune, rouge' durant cette année qui le font chavirer.

"Je suis d’une famille qui a toujours aimé le sport, mon père était notamment en équipe nationale d’athlétisme. J’ai donc toujours suivi les performances des Belges. J’ai vibré avec les Diables Rouges à la Coupe du Monde, j’ai suivi les prestations des Red Lions qui sont devenus champions du monde, et il y a aussi les superbes résultats en athlétisme, … La Belgique est un petit pays qui regorge de talent et qui peut être performant. J’ai l’impression qu’il y a eu un switch au niveau des mentalités. On reste Belge, avec notre auto-dérision, notre humilité - qui fait notre force -, notre simplicité et notre goût pour la fête mais la chose qu’on a apprise c’est qu’on pouvait être performant tout en gardant ces valeurs-là" se réjouit Gerckens au micro de la RTBF.

"Je pense que ça ne fait que commencer. En sport mais aussi dans d’autres domaines comme la culture ou la musique. On a tellement de talents qu’on va rayonner. J’espère que ça va porter la Belgique vers les sommets" conclut-il avec enthousiasme.