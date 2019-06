Frederik Van Lierde s'adjuge la 1ère édition de l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne

Quinze jours avant de tenter la passe de six succès à l'Ironman de Nice, Frederik Van Lierde a remporté la 1ère édition de l'Ironman 70.3 des Sable d'Olonne, dimanche dans l'ouest de la France. Organisé par son club où il est affilié en France, le triathlète de Menin, 40 ans, s'est adjugé la victoire en devançant les Français Denis Chevrot et Arthur Horseau.

Le champion du monde 2013 d'Ironman a parcouru les 1.900 m de natation, 90 km de vélo et 21,1 km à pied en 3h56:46. Sorti 5e de l'eau, il a rapidement pris la tête de la course à vélo pour ensuite contrôler ses adversaires. Vainqueur de l'Ironman de Lanzarote pour la première fois de sa carrière il y a un mois, Van Lierde a précédé Chevrot de 2:11 et Horseau de 5:58. Michiel De Wilde est deuxième Belge, terminant à la 11e place, en 4h20:33.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Francesca Sanjana, en 4h32:26.