Frederik Van Lierde remporte l'Ironman de Nice pour la 5e fois

Frederik Van Lierde a inscrit son nom au palmarès de l'Ironman de Nice pour la 5e fois de sa carrière, dimanche sur la Promenade des Anglais. Le triathlète de Menin, 39 ans, a couvert ce triathlon complet (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied) en 8h25:22. Il avait déjà remporté l'épreuve en 2011, 2012, 2013 et 2017 et égale ainsi le record du nombre de victoires détenu par l'Espagnol Marcel Zamora Perez, vainqueur lors de 5 éditions successives entre 2006 et 2010.

Le sportif de haut niveau de la Défense, victorieux à Hawaï en 2013, était déjà en tête de la course au début du parcours vélo, emmenant dans son sillage quelques prétendants à sa succession. Seul l'Australien Cameron Wurf a réussi à le faire douter en lui prenant 6 minutes d'avance à la fin du parcours cycliste, mais l'ancien cycliste professionnel australien a payé ses efforts par la suite au marathon.

Au final, Van Lierde, qui a nagé en 50:54 (3e), roulé en 4h43:42 (2e) et couru son marathon en 2h44:45 (1er), a devancé le Français Antony Costes, Niçois de surcroît, 2e en 8h35:42 et Wurf, 3e en 8h39:14. Timothy Van Houtem a terminé 2e Belge, à la 6e place, en 8h54:47.

"Sans dire que ce fut facile, car ce ne l'est jamais dans une grande épreuve, j'avoue que j'ai connu une super journée et une course sans problème", a expliqué le Mérite Sportif belge 2013. "J'ai senti que j'avais les bonnes jambes et était conscient de ce dont j'étais capable. Cela reste une sensation fantastique de gagner ici. Quand l'on voit les noms des lauréats, on comprend que cette épreuve est mythique. Je dédie ce succès à ma famille, qui concède toujours beaucoup de sacrifices pour me permettre d'être au top. Ma famille, c'est tout pour moi!", selon le désormais quintuple lauréat de l'Ironman de Nice, qui détient également toujours le record de l'épreuve, établi en 2011 avec un chrono de 8h08:59.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Corinne Abraham, en 9h11:39, devant l'Australienne Carrie Lester (9h27:30), la lauréate de l'an dernier, et la Française Manon Genet (9h32:34). Abraham a établi un nouveau record féminin de l'épreuve, améliorant de 42 secondes celui détenu en 9h12:21 (sur un parcours légèrement différent) par notre compatriote Tine Deckers en 2014, également quintuple lauréate à Nice.