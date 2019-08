Flora Duffy victorieuse de manière inattendue du Test event de Tokyo, Claire Michel 31e

La Bermudienne Flora Duffy a remporté le triathlon de distance olympique de Tokyo, jeudi matin, servant de test-event pour les prochains Jeux olympiques de 2020. C'est un succès inattendu pour la double championne du monde (2016-2017) car, arrivée en 3e position, elle a ensuite bénéficié de la disqualification des deux Britanniques Jessica Learmonth et Georgia Taylor-Brown, coupables d'avoir franchi la ligne main dans la main, une attitude désormais interdite par la fédération internationale (ITU). Seule Belge engagée, Claire Michel a terminé à la 31e place.

En raison de la canicule régnant à Tokyo, l'épreuve a été amputée de 5 kilomètres en course à pied afin de préserver la santé des triathlètes. Duffy a donc bouclé les distances de 1.500 m de natation, 40 km à vélo et 5 km à pied, en 1h40:19. L'Italienne Alice Betto a pris la 2e place, à 35 secondes (1h40:54), devant la Britannique Vicky Holland, 3e à 52 secondes (1h41:11).

Sortie en 43e position de l'eau, à 49 secondes de la tête de course, Claire Michel est restée en poursuite durant toute la partie cycliste, déposant sa machine à plus de trois minutes des six leaders. Entre-temps, l'Américaine Katie Zaferes, leader de la World Triathlon Series, avait été éliminée sur chute dès le premier des 8 tours à vélo. Si Learmonth et Taylor-Brown se sont montrées les plus résistantes à la chaleur humide en course à pied, devançant Duffy, de retour au plus haut niveau après une saison 2018 gâchée par les blessures, la décision de disqualification tomba toutefois assez rapidement, suivant l'article 2.11.f: "les athlètes qui terminent dans une situation d'égalité artificielle, où ils ne font aucun effort pour se distancer à l'arrivée, seront disqualifiés."

Claire Michel, auteure d'un chrono de 17:40 sur les 5 derniers kilomètres, n'a pu intégrer le top 20, mais aura à coup sûr pris nombre de repères en vue des prochains JO.

La course masculine, avec Jelle Geens et Marten Van Riel, aura lieu vendredi matin dès 7h30 locale (00h30 belge).