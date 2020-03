Fin de la saison de gymnastique en Belgique

La saison de gymnastique est terminée en Belgique, ont annoncé conjointement mardi la Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness et la Gymnastiekfederatie Vlaanderen, avec la Fédération Royale Belge de Gymnastique.

Toutes les compétitions et événements de gymnastique, de danse, de Gym pour Tous, et ce à tous les niveaux, sont annulés jusqu'au 1er juin 2020 inclus, précise le communiqué qui ajoute que "cette mesure exceptionnelle a été prise sur la base de l'état actuel des choses concernant la pandémie de Coronavirus COVID-19. La Fédération Royale Belge de Gymnastique fait de la santé de ses athlètes sa priorité, et il est également de son devoir social de privilégier l'intérêt public et la santé publique en particulier. Cela concerne donc toutes les compétitions provinciales, fédérales, les Championnats de Belgique et les activités des disciplines non compétitives".

Le championnat de Belgique prévu du 30 mai au 1er juin à Gand est annulé. "Concernant les deux événements FfG prévus fin juin, le Gala Eurogym et la Soirée Juges, une décision sera prise à une date ultérieure. Par ailleurs, l'Olympic Gym Trial organisé par la Gymfed le 5 juillet est toujours d'actualité. L'organisation de cette compétition dépendra de la tenue ou non des Jeux Olympiques de Tokyo 2020".