Evenepoel plébiscité en tant que Sportif de l'année, Derwael choisie devant Meesseman et Thiam

Les récompenses des sportifs et sportives de l’année étaient remises ce samedi soir à Schelle. Ces récompenses sont désignées par Sportpress.be, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs. Remco Evenepoel, espoir de l'année en 2018, a suscité un véritable plébiscite chez les hommes avec plus du double des voix sur son dauphin, Campenaerts. Wout Van Aert est troisième.

Chez les dames, Nina Derwael (championne du monde aux barres asymétriques) est la grande gagnante devant Emma Meesseman (meilleure joueuse du tour final en WNBA). L’avance est moins nette mais tout de même importante (170 points). Nafi Thiam (vice-championne du monde d’heptathlon) complète le podium.

Le titre d’espoir de l’année est revenu à Yari Verschaeren. Le joueur d’Anderlecht devance Thibaut Nys (cyclo-cross) et Nina Sterckx (haltérophilie).

En ce qui concerne les récompenses collectives, nos champions du Monde et d’Europe ont été choisis par les journalistes professionnels. Les Red lions devancent les Tornados et les Diables. Leur entraîneur, Shane Mc Leod, a lui été élu devant Philippe Clément et Jacques Borlée en tant que coach de l’année.

Joachim Gérard, vainqueur du Masters de tennis en chaise pour la quatrième fois, est l'athlète paralympique de l’année devant Peter Genyn et Laurens de Vos. Il avait déjà remporté cette récompense en 2013.

Sportif de l’année :

Remco Evenepoel 825 voix

Victor Campenaerts 354

Wout Van Aert 339

Sportive de l’année :

Nina Derwael 1077

Emma Meesseman 907

Nafi Thiam 667

Espoir de l’année :

Yari Verschaeren 215

Thibaut Nys 175

Nina Sterckx 168

Equipe de l’année :

Red Lions 565

Tornados 293

Diables 206

Coach de l’année :

Shane Mc Leod 374

Philippe Clément 322

Jacques Borlée 189

Paralympique de l’année