Euro de shorttrack : Stijn Desmet en outsider, la Belgique avec sept patineurs à Gdansk

Cela fait maintenant près d'un an que les meilleurs shorttrackeurs du continent ne se sont pas affrontés. Ils se sont donnés rendez-vous pour l'Euro de shorttrack ce weekend dans la ville polonaise de Gdansk.

Le Belge Stijn Desmet appartient aux outsiders de la compétition, qui se tiendra sur la glace du Hala Olivia sous de strictes conditions sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus. Desmet est en tout cas le leader d'une délégation belge qui compte sept patineurs.

Desmet, 22 ans et pensionnaire du Ice Racing Team Antarctica, a surpris lors de dernière compétition internationale en prenant la 2e place du 500 mètres à Dordrecht, aux Pays-Bas, en février 2020.

"Les Belges sont en forme"

Pieter Gysel, sélectionneur national, estime que tous les patineurs belges sont en forme. "La salle doit encore se réchauffer et la glace a besoin d'attention. Mais nous voyons cela souvent."

Outre Desmet, la Belgique sera représentée par Gert-Jan Goeminne, Rino Vanhooren, Warre van Damme, Hanne Desmet et Alexandra Danneel. Les quatre premiers disputeront le relais.

En décembre, la sélection a perdu deux éléments après les graves chutes à l'entraînement de Ward Pétré et Adriaan Dewagtere. Ils sont d'ores et déjà out pour le reste de la saison.