Euro de para athlétisme : Peter Genyn s'offre le titre européen sur 200m (T51)

Peter Genyn a décroché la médaille d'or sur 200 mètres (T51/fauteuil roulant) lors des championnats d'Europe de para athlétisme mercredi à Bydgoszcz en Pologne.

Genyn, 44 ans et détenteur du record du monde de la distance, a signé un chrono de 39.01, battant le record des championnats, pour devancer les deux autres participants: le Finlandais Toni Piispanen (39.57) et le Portugais Helder Mestre (46.45).

Il s'agit de la deuxième médaille remportée par la délégation belge après la médaille de bronze remportée par Léa Bayekula sur 100m (classe T54).

Outre Bayekula et Genyn, six autres athlètes belges sont présents en Pologne avec Matthias Boonen (Classe T13/malvoyant), Cécile Goens (Classe T34/fauteuil roulant), Roger Habsch (Classe T51/fauteuil roulant), Rémi Kizito (Classe T54/fauteuil roulant), Mathieu Moulart (Classe T47/amputation du bras) et Jaad Van Kauter ( Classe T20/déficience intellectuelle).