Euro d'escalade : Chloé Caulier se préserve, Nicolas Collin en finale de l'épreuve de difficulté (lead)

Chloé Caulier a renoncé à sa demi-finale de l'épreuve de difficulté (lead) mercredi aux championnats d'Europe d'escalade à Moscou, Russie. Chez les messieurs, Nicolas Collin, 2e, s'est qualifié pour la finale alors que Simon Lorenzi, 13e, a été éliminé en demi-finale.

Les huit premiers de la demi-finale (à 26), tant chez les dames que chez les messieurs, se qualifiaient pour la finale prévue à 17h00 (d) et 19h00 (m).

Médaillée d'argent dans l'épreuve de bloc, sa spécialité, lundi, Chloé Caulier, 24 ans, a renoncé avant sa demi-finale du lead pour préserver son genou dont elle souffre depuis septembre et être à 100% vendredi pour les qualifications du combiné. Elle est en effet déjà assurée de sa participation.

Chez les messieurs, Nicolas Collin, 22 ans, a réussi le deuxième score tout proche du sommet, tout comme le Russe Dmitrii Fakirianov le seul à l'avoir devancé mercredi matin, alors que Simon Lorenzi, 23 ans, s'est classé 13e, et a été éliminé.

Quatorzième de la vitesse, Chloé Caulier a fini donc 2e du bloc lundi. Nicolas Collin et Simon Lorenzi se sont classés respectivement 13e et 18e à la vitesse, 5e et 18e au bloc.

Après la finale de l'épreuve de difficulté mercredi après-midi, les résultats obtenus par les athlètes inscrits dans les trois disciplines de l'escalade sont multipliés. Les vingt premiers pourront alors disputer le combiné - vendredi (qualifications) et samedi (finales) - avec pour enjeu une dernière place pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain où l'escalade fait son apparition au programme olympique pour la première fois. Le combiné y sera l'épreuve disputée.