Euro d'aviron : Tim Brys et Niels Van Zandweghe médaillés de bronze en deux de couple poids légers

Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 3e place en finale A du deux de couple poids légers des championnats d'Europe d'aviron, la seule compétition internationale seniors de cette saison, dimanche à Poznan, en Pologne. Egalement en course pour une médaille, le jeune Tibo Vyvey a lui terminé son premier Euro seniors en 6e et dernière position de la finale du skiff poids légers.

Le Gantois Brys, 28 ans, et le Brugeois Van Zandweghe, 24 ans, dont il s'agit de la première compétition depuis leur qualification olympique lors des Mondiaux de Linz, en août 2019, ont ramé tout au long des 2.000 m en 3e position, terminant, en 6:23.77, à moins d'une seconde des vainqueurs italiens Stefano Oppo et Pietro Ruta (6:22.80). Les vice-champions du monde transalpins ont devancé au sprint les Allemands Jason Osborne et Jonatahan Rommelmann, qui ont échoué de 13 centièmes pour la reconduction de leur titre (6:22.93).

Le duo belge, entraîné par Frans Claes, 2e de sa série vendredi et de sa demi-finale samedi, avaient terminé aussi troisième de l'Euro de Lucerne l'an dernier. En remportant la finale B, soit la 7e place finale des Mondiaux 2019, fin août 2019, ils s'étaient qualifiés pour les prochains JO de Tokyo. Les deux rameurs flandriens n'avaient plus concouru depuis lors en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint la fédération internationale d'annuler tous les championnats internationaux, à l'exception de cet Euro, initialement prévu début juin.

En se hissant jusqu'en finale A du skiff poids légers, Tibo Vyvey, 19 ans, la surprise de cet Euro chez les Belgian Sharks, n'est pas parvenu à inquiéter ses cinq concurrents dans la course pour les médailles. Face à des opposants tous médaillés ou titrés dans des précédents championnats, le plus jeune rameur de la catégorie, a terminé à la 6e place en 7:17.24 d'une course très disputée pour le titre. Le Norvégien Kristoffer Brun, médaillé de bronze aux JO de Rio en deux de couple légers, s'est imposé grâce à son sprint final en 6:58.75, devant l'Italien Niels Torre (6:59.11) et l'Irlandais Fintan McCarthy, champion du monde en titre du deux de couple légers (7:02.15).

Les deux autres bateaux belges engagés, disputaient plus tôt dans la matinée leur finale B (places 7 à 12). Ruben Claeys et Pierre De Loof s'y sont classés 2e, soit une 8e place finale. Troisièmes après 500 m, le Gantois de 23 ans et le Brugeois de 25 ans sont remontés en 2e position à mi-parcours mais malgré leur finish n'ont pas réussi à inquiéter l'Allemagne, vainqueur de la finale B en 6:29.99, devant la Belgique (6:31.06).

En ouverture de la journée, le para-skiffeur Louis Toussaint, 25 ans, avait bouclé en 3e position sa finale B de la catégorie PR1 (bras-épaule). Le Namurois se classe ainsi 9e sur 10 participants.