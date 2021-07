Elise Vanderelst bat le vieux record de Belgique du 1000 mètres, Bolingo améliore le sien sur 400m

Elise Vanderelst a battu le vieux record de Belgique du 1000 mètres, samedi à l'occasion de la Nuit de l'Athlétisme, le meeting organisé à Heusden.

L'athlète montoise a signé le chrono de 2:35.98 et effacé des tablettes 2:36:08 réalisés par Anne-Marie Van Nuffel, il y a près de 42 ans le 17 août 1979 à Berlin.

Vanderelst, 23 ans, fait partie de la délégation de 122 athlètes belges qui iront aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Elle sera alignée sur la distance de 1500 mètres.

Championne d'Europe en salle du 1500m cette année, la Montoise confirme donc ses bonnes prestations et son changement de statut.

Cynthia Bolingo a, elle, battu samedi à Heusden-Zolder son propre record national du 400 mètres s'imposant en 50.72. Elle avait conquis le record le 1 juin à Montreuil (France) en courant en 50.75, effaçant la marque de 51.45 détenue par Kim Gevaert depuis le 8 mai 2005.

"Je me suis très fort concentrée sur ma course et ce sera aussi le cas à Tokyo", a indiqué Cynthia Bolingo.