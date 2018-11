Eddy De Smedt quitte le COIB satisfait de laisser un socle sur lequel s'appuyer à l'avenir

Le millésime 2018 restera comme le plus brillant pour le sport belge de mémoire d'homme. Les titres et podiums belges se sont succédé tout au long de l'année depuis les JO d'hiver de Pyeongchang avec Bart Swings jusqu'aux récents Mondiaux de gym artistique avec le sacre de Nina Derwael en passant bien entendu par la 3ème place des Diables Rouges au Mondial en Russie ou encore les sacres européens en judo, kayak, athlétisme et au mondial de voile. Sans oublier les performances inédites en basket féminin et en volley masculin. Au milieu de cette douce euphorie, le plus haut responsable technique du sport olympique dans notre pays Eddy De Smedt va tirer sa révérence le 30 novembre, à 600 jours de l'ouverture des Jeux de Tokyo, prévue le 24 juillet 2020. Atteint par la limite d'âge, il quitte le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) où il aura passé 33 années, dont les 22 dernières en tant que Directeur du Sport de haut niveau.

Quitte-t-il son poste avec regret, celui de ne pas voir comment ces performances pourraient se traduire aux Jeux, ou au contraire avec le sentiment du devoir accompli ? "Je n'ai pas de sentiment de cette nature. Dans une logique olympique, c'est étrange de quitter au milieu d'une olympiade, mais je le savais d'avance. C'est par définition difficile. Les résultats sont formidables. J'espère y avoir contribué et j'ose espérer que je n'ai pas été inutile. L'encadrement n'est pas le plus important. Ce qui est important ce sont les résultats et ceux qui les réalisent à savoir les athlètes et leur coach", souligne-t-il.

"La preuve est là que la dynamique des Jeux de Rio est toujours présente. Les échanges de vue entre les différents partenaires (politiques, administratifs, dirigeants, sportifs, ndlr) existent et les résultats ont suivi. J'ai le sentiment que je laisse à mon successeur (l'Allemand Olav Spahl, ndlr) un acquis à partir duquel on peut continuer à travailler. Et sur ce point je suis content."

"On peut espérer que 2018 aura une influence sur 2019 mais rien n'est sûr", souligne l'homme qui a mené la délégation belge aux Jeux de Vancouver, Londres, Sochi et Rio. "En sport de haut niveau, une seconde après la victoire tout recommence. On doit de nouveau faire ses preuves le lendemain et dans le championnat suivant. Et si on veut continuer à performer il faut que les budgets et les structures suivent."

Abordant son avenir, Eddy De Smedt insiste : "Jusqu'au 30 novembre je ne veux pas réfléchir à ce que ma carrière a été et ce que cela va me faire d'arrêter. Je veux rester immergé dans mon travail jusqu'au dernier jour. J'ai toujours fonctionné comme cela. Ensuite, je prendrai le temps pour réfléchir à ce que je veux faire et il faudra voir si ma collaboration peut intéresser l'un ou l'autre."

Il a déjà accepté de présider la commission des jeunes de la Pro League et de siéger à la commission de sélection du comité paralympique belge. Il serait très étonnant que cet expert de sport de haut niveau passionné se limite à ces deux activités.