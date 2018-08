Diego Van Looy, premier Belge à s'imposer au triathlon d'Embrun chez les messieurs

Diego Van Looy est devenu le premier triathlète belge a remporter le triathlon longue distance d'Embrun, mercredi dans les Alpes françaises. Le Malinois, 27 ans, s'est en effet imposé lors de cette 35e édition de l'EmbrunMan en bouclant l'épreuve en 9h45:54. Seule Tine Deckers, victorieuse en 2017 chez les féminines, avait réussi avant lui à hisser les couleurs nationales sur la plus haute marche du podium.

Van Looy, victorieux en début d'année de l'Israman 113 en Israël, a forgé son succès en courant son marathon en 2h44:22, soit un nouveau record course à pied de l'épreuve. Avant cela, il avait nagé en 59:25 pour les 3.800 mètres de natation (70e place) et roulé les 188 km de vélo en 5h57:15, déposant sa machine en 4e position avant d'entamer la troisième discipline.

Au final, la triathlète belge qui a pris la tête de la course lors de la 2e des 3 boucles de 14 km à pied, a devancé le Slovène Jaroslav Kovacic de 3:53 et le Français Gwenael Ouillères de 11:30.

Chez les dames, l'Australienne Carrie Lester a décroché un deuxième succès après celui de 2016. Malgré une chute à vélo, la triathlète de Brisbane, 37 ans, 2e l'an dernier derrière Tine Deckers, s'est imposée en 10h51:43, devançant la Française Charlotte Morel de 14:45 (11h06:28).

L'EmbrunMan est considéré comme l'une des compétitions de longue distance les plus dures au monde. Les triathlètes enchaînent une épreuve de natation de 3,8 km dans le plan d'eau d'Embrun, un circuit de 188 km à vélo marqué par l'ascension du col de l'Izoard (2.360 m) et un marathon, soit 42,195 km de course à pied.