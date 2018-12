Deux jeunes coureurs de Lotto Soudal, Gerben Thijssen et Brent Van Moer, passent pro

Deux coureurs de la formation U23 de Lotto Soudal passeront pro à partir du 1er janvier, annoncé l'équipe belge du WorldTour lundi dans un communiqué. Gerben Thijssen et Brent Van Moer, tous les deux 20 ans, sont pour l'heure en stage à Marbella avec Lotto Soudal.

Gerben Thijssen a décroché notamment le titre de champion de Belgique Espoirs sur route cette année. Brent Van Moer est lui vice-champion du monde du contre-la-montre chez les Espoirs.

"Leur saison débutera à peu près six semaines après celle des pros", a expliqué Kurt Van de Wouwer, responsable sportif des U23 chez Lotto Soudal. "Les faire commencer plus tard a pour objectif de leur enlever toute pression. Nous l'avions déjà fait par le passé avec Tim Wellens et Louis Vervaeke. La première partie de saison est toujours difficile, pour les jeunes aussi. On veut leur laisser le temps de franchir le cap."