Des très bons résultats pour les Belges engagés dans la marche Paris-Alsace

Deux Belges étaient engagés cette semaine sur la marche mythique Paris-Alsace dont le départ avait été donné mercredi après-midi. Et les deux sont montés ce samedi à Ribeauvillé, au pied des jolies maisons à colombages typiques de la région, sur le podium de leur catégorie!

Pascal Biebuck, 50 ans, le citoyen de Basècles, dans l’entité de Beloeil, a "tout simplement"... gagné la "Vosgéenne", la distance moyenne avec ses 303 kilomètres. Biebuyck a marché 40 heures 26 minutes et 53 secondes! C’est son premier succès final en neuf participations. Et dire qu’on lui a posé une prothèse de genou il y a quelques mois...

Le deuxième Belge engagé, un Hennuyer lui aussi, le Lensois Daniel Vandendaul, participait à la "Nocéenne", l’épreuve la plus courte certes mais qui déroulait quand même 227 kilomètres. À 65 ans, Vandendaul a réalisé une réelle performance en franchissant la ligne d’arrivée de Ribeauvillé en deuxième position après 31 heures 50 minutes et 54 secondes d’effort. Pour sa quatorzième et... dernière participation, son objectif était de terminer l’épreuve. Objectif atteint avec les honneurs! En 1988, il y a... 31 ans, il avait fini troisième.

La course le plus longue, la "Mythique" (426 kilomètres), a été remportée par le Français Jean-Marie Rouault en 56 heures 52 minutes 02 secondes.