Derwael, Van Snick, Degrendele, Nikiforov parmi les 50 athlètes belges aux Jeux Européens

Ils seront cinquante athlètes belges, dans onze sports, lors de la deuxième édition des Jeux Européens à Minsk du 21 au 30 juin, a officialisé le Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) mardi.

"La judokate Charline Van Snick, médaille de bronze aux JO de Londres 2012, la championne du monde de gymnastique 2019, Nina Derwael, le judoka Toma Nikiforov ou encore la joueuse de badminton Lianne Tan seront de la partie. Le Team Belgium sera emmené à Minsk par Gert Van Looy, Games Manager du COIB", souligne le communiqué.

Pas moins de 4.000 athlètes, 2.000 officiels issus de 50 Comité olympiques nationaux européens, participeront en Biélorussie à 15 sports et 23 disciplines.

Les 15 sports au programme sont l'athlétisme, le badminton, le 3x3 en basket le beach-soccer, la boxe, le canoë-kayak, le cyclisme (piste et route), la gymnastique (artistique, rythmique, aérobique et trampoline), le judo, le karaté, la lutte, le sambo, le tir, le tir à l'arc et le tennis de table.

Les onze sports où la Belgique sera représentée seront le tir à l'arc, le badminton, la boxe, la gymnastique, le judo, le kayak, le karaté, le tir, le sambo, le tennis de table et le cyclisme (piste et route).

"Les Jeux Européens sont très importants en vue des Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Il y aura un programme en lien avec les qualifications pour 2020 dans pas moins de 9 sports: athlétisme, badminton, boxe, cyclisme, judo, karaté, tennis de table, tir et tir à l'arc", ajoute le COIB.

À Bakou, 117 athlètes belges étaient représentés dans 16 sports. Ils seront donc 50 à Minsk.

"C'est moins que pour Bakou. La raison est qu'à Minsk le Team Belgium n'emmènera aucun sport d'équipe. À Bakou les équipes de volleyball (hommes et femmes) et de basket 3x3 (hommes et femmes) étaient de la partie. En concertation avec la fédération de cyclisme, il a été décidé que les cyclistes sur route ne participeraient pas à ces Jeux Européens, même s'ils étaient qualifiés, puisque le Championnat de Belgique se tiendra le 30 juin, date du dernier jour des Jeux à Minsk", a expliqué Gert Van Looy. "La décision de ne pas participer à ces Jeux Européens a également été prise avec la fédération d'athlétisme puisque le concept mis en place à Minsk n'a pas été jugé relevant".

La délégation belge à Bakou était rentrée au pays avec 11 médailles (4 en or, 4 en argent, 3 en bronze).