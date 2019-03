Delfine Persoon va défendre sa ceinture mondiale contre l'Américaine Melissa St Vil

Delfine Persoon va défendre son titre mondial WBC des poids légers ce samedi à Courtrai. La Belge de 34 est championne du monde WBC (World Boxing Council) depuis 2014 et défendra sa ceinture pour la 9e fois face à une boxeuse américaine de 35 ans, Melissa St Vil, née à Haïti, championne du monde des super-plumes WBC en 2016.

Persoon, 34 ans, disputera son 10e championnat du monde WBC des poids légers contre Melissa St. Vil. Elle cherchera à conserver sa ceinture qu'elle détient depuis le 20 avril 2014 et sa victoire sur Erica Anabella Farias. Un match important face à celle qu'on surnomme "Killer Mel" ou "Little Miss Tyson" dont le palmarès est riche de 11 victoires, 3 défaites et 4 nuls. Une victoire est indispensable pour espérer ensuite pouvoir défier l'Irlandaise Katie Taylor, détentrice des ceintures WBA et IBF.

"J'attends avec impatience le combat de samedi. Je ne prends pas encore en compte un combat contre Taylor, mais il est vrai que samedi est très important. Sinon, tous les combats qui l'ont précédé n'auront servi à rien", a déclaré Persoon, Sportive belge de l'année 2015.

Neuf fois championne du monde, Delfine Persoon n'a perdu d'un seul de ses 43 combats et affiche 42 victoires à son palmarès, dont 17 par KO. La Flandrienne avait conservé son titre des légers (entre 57 et 60 kilos) le 8 décembre dernier à Aardoie en battant la Kenyanne Judy Waguthii par KO technique à la 10e reprise.