"Pour moi, la boxe c’est la guerre" explique la Flandrienne. "C’est la vérité du un contre un, et sans deuxième chance. Si on n’est pas bien le Jour J, c’est fini. Il n’y a pas de place pour la compassion : du respect oui, mais pas de pitié. Je me brise parfois les mains mais tant pis si j’ai mal : pour moi, la vraie douleur, c’est de perdre."

La Brabançonne va peut-être résonner ce samedi soir, dans la salle mythique du Madison Square Garden de New York. La boxeuse belge Delfine Persoon y dispute le championnat du monde des poids légers. Persoon est la championne du monde en titre, et ce combat est le combat de sa vie. Si elle l'emporte, elle sera la championne du monde absolue, car elle dominera la hiérarchie des 4 Fédérations mondiales.

"Quand elle monte sur un ring, Delfine se métamorphose " explique son coach Filip Tampere . " La gentille fille n’existe plus : son visage change, ses yeux changent, son expression change, c’est une bête affamée et tueuse. Elle mord, elle ne lâche pas, c’est un pitbull."

Delfine Persoon : "Sur le ring, c'est la guerre…" - © DIRK WAEM - BELGA

"A la police, j’ai suivi des formations pour enseigner l’auto-défense à mes collègues, je les amène aussi à ma salle pour leur apprendre la boxe. Pour les missions, c’est très utile. Et mes collègues me mettent devant eux lors des interventions. Comme ils disent, avec mon nez tout de travers à la suite de mes combats, ils sont rassurés : plus rien ne peut leur arriver." (rires)

Une victoire samedi soir, et Persoon empocherait les 250.000 dollars de bourse mise en jeu.

"Je regrette que mon combat ne passe pas à la télé belge, Madison Square Garden c’est quand même une première pour une Belge ! Mais je ne m’énerve plus : on ne diffuse que du foot, du cyclisme et du tennis. Mon sport, je le fais pour moi, par passion, mais aussi pour casser les clichés sur la boxe violente et transmettre des valeurs aux jeunes, montrer que la boxe est un vrai et noble art. Si je gagne, je réinvestirai l’argent dans une nouvelle salle d’entraînement pour aider les jeunes : car de bons boxeurs, il y en a beaucoup en Belgique !"