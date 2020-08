Delfine Persoon peut prendre sa revanche sur Katie Taylor

Samedi soir, Delfine Persoon, 35 ans, affronte l'Irlandaise Katie Taylor à Brentwood (Angleterre) pour la deuxième fois. La Flandrienne espère prendre sa revanche sur l'Irlandaise, après la défaite injuste et controversée subie dans le combat pour le titre mondial l'année dernière. Compte tenu du coronavirus, le combat se déroulera à huis clos dans le domaine privé du promoteur de Taylor, Eddie Hearn.

Persoon et Taylor s'étaient affrontées le 1er juin dernier au Madison Square Garden de New York pour la ceinture mondiale chez les poids légers (-61,235 kg). L'Irlandaise mettait ses titres WBA, IBF et WBO en jeu tandis que Persoon était championne WBC.

Taylor, championne olympique en 2012, s'étaient imposée aux points 95-95, 96-94 en 96-94. Mais selon la majorité des observateurs, cette décision était injuste. Persoon a déclaré par la suite qu'elle avait été volée et avait déposé une plainte officielle, mais ne comptait pas sur une revanche. Celle-ci aura finalement bel et bien lieu samedi avec les quatre titres de Taylor en jeu.

"Je veux prouver que la bonne décision n'a pas été prise lors du premier combat. Je veux montrer qui est la meilleure", avait déclaré Persoon en début de semaine.

"Je veux montrer que je suis la meilleure", a réagi Taylor. "Je me moquais qu'il y ait eu beaucoup de critiques après le dernier combat. La critique est toujours là, dans la victoire comme dans la défaite."

Le combat principal de la soirée opposera deux poids lourds: le Britannique Dillian Whyte face au Russe Alexander Povetkin. Le vainqueur de ce combat affrontera le champion du monde WBC Tyson Fury.