Delfine Persoon affrontera Katie Taylor pour le combat de sa carrière, le 1er juin à New York

Le combat entre Delfine Persoon et Katie Taylor est confirmé pour le premier juin.

Filiep Tampere, le coach de Delfine Persoon, avait déjà précisé fin mard que le combat entre sa championne WBC des poids légers et Katie Taylor, l'Irlandaise tenante des ceintures WBO, WBA et IBF de la catégorie, est déjà 100% certain. Filiep Tampere avait posté une photo de lui sur les réseaux sociaux échangeant les gants avec son homologue irlandais.

Les derniers points de désaccord pour la signature du contrat, qui sera signé lundi, ont été réglés. L'un des points de discorde jusque-là était le sponsoring.

Toutes les formalités sont donc désormais réglées, le combat pourra avoir lieu le 1er juin au Madison Square Garden, dans l'imposant temple sportif du cœur de New York.