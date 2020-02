Pour son retour en coupe du monde, Armand Marchant alterne le chaud et le froid depuis le début de la saison - © D.Bertrand

Dans les coulisses d'une coupe du monde avec Armand Marchant - Ski - 15/02/2020 A l'occasion de la manche de coupe du monde des Houches (Chamonix) le week-end du 08 février, Armand Marchant nous a ouvert les portes de l'intimité de son clan. Des entraînements à l'aube à deux jours de la course jusqu'à l'inspection de la piste à quelques minutes du départ, le skieur belge dévoile une vie de travail et de rigueur. L'occasion de découvrir le quotidien d'un cercle fermé, celui des 75 meilleurs skieurs du monde dont faire partie le jeune homme de 22 ans. Trois ans après une terrible blessure qui l'a tenu écarté du circuit pendant deux longues saisons, Armand est aujourd'hui de retour au plus haut niveau. Une saison faite de hauts et de bas comme cette incroyable 5e place à Zagreb début janvier qui l'a vu intégrer un microcosme, celui des vainqueurs d'une manche de coupe du monde. Depuis lors, le Liégeois tente de confirmer son coup d'éclat.