Cyrille Guimard: "Evenepoel, c'est Merckx + Hinault avec un zeste de Bernal et Mbappe"

Cyrille Guimard: "Evenepoel, c'est Merckx + Hinault avec un geste de Bernal et Mbappe" - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Un Remco Evenepoel époustouflant réalise un exploit en remportant la Clasica San Sebastian -... Remco Evenepoel a surpris tous les favoris samedi en remportant en solitaire la 39e édition de la Clasica San Sebastian. Un exploit exceptionnel pour le jeune prodige belge de 19 ans et demi qui prenait part à la première classique WorldTour de sa carrière ! Il devient d'ailleurs le plus jeune vainqueur d'une course WorldTour, lui qui était le plus jeune coureur au départ ce matin.