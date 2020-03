Cynthia Bolingo : "La littérature me permet de m'ouvrir au monde"

Elle fait partie de ces sportifs de haut niveau qui préfèrent lire un bon bouquin entre deux sessions d’entraînements que de flâner sur Instagram. Cynthia Bolingo est une férue de littérature. Des essais philosophiques, des biographies, des ouvrages qui parlent de sujets de société, sa table de nuit ne désemplit pas. A l'occasion de la foire du livre, on a donc parlé bouquin avec la vice-championne d'Europe du 400 mètres en salle. "Mon rapport à la littérature a évolué avec le temps. Lorsqu’on m'imposait des lectures à l'école, j'y prenais peu de plaisir. Mais quand j'ai pu choisir ce que je désirais lire, tout a changé. En sortant de secondaire, j'ai découvert de nombreux auteurs. C'est ainsi que je me suis rendue compte que la lecture était indispensable pour moi. Parce qu'elle me permet de m'évader du quotidien, de m'ouvrir au monde, d'enrichir mon vocabulaire et de travailler ma mémoire et mon orthographe. Désormais, je suis vraiment une mordue et quand je passe quelques temps sans lire, j'ai l'impression de m'abrutir et de passer à côté de certaines informations."

En stage, entre deux séances, à la maison, dans les transports en commun, la sprinteuse du CABW lit partout. "J'ai un rapport particulier à l'objet livre dans le sens où je prends soin de certains en protégeant au maximum la couverture et en faisant en sorte qu'ils restent intacts. Alors que d'autres sont plus abîmés et tachetés. Ceux-là, ce sont souvent ceux que j'emmène partout."

Son livre de chevet actuel? "Les damnés de la terre" de Frantz Fanon. "Un livre qui évoque l'histoire des indigènes, la perception qu'on les populations des étrangers quand ils débarquent dans un autre pays. C'est vraiment intéressant."

Son livre référence? "Mes étoiles noires" de Lilian Thuram. "Je l'ai lu deux fois et si on me forçait à aller vivre sur une île déserte, c'est celui que j'emmènerais avec moi. Il évoque l'apport des Noirs dans différents domaines, comme la science, la littrérature, la psychologie. C'est quelque chose dont on ne parlait pas en milieu scolaire. Et ça m'a permis de changer profondément ma vision des choses. C'est un livre qui m'a durablement marquée alors que je l'ai lu il y a 9 ans."