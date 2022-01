Coupe du monde de foot, cyclisme, moteurs, athlétisme, Jo d’hiver : découvrez les rendez-vous sportifs de 2022 sur la RTBF

2022 sera une nouvelle année riche en compétitions sportives et la RTBF a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands pour vous préparer une offre le plus large possible.

Le service des sports de la RTBF continuera en cette année 2022 à mettre en avant le sport féminin comme il le mérite. En juillet prochain, nous vous proposerons donc la phase finale de l’Euro de football avec notre équipe féminine en action. C’est une première en Belgique. L’engouement autour des Red Flames est croissant et c’est notre mission de leur accorder la visibilité qu’elles méritent.

Dans le même ordre d’idée, nous exposerons dans la foulée du Tour de France, la Grande Boucle féminine. Sur ce que nous avons pu apprécier lors des retransmissions de cyclisme féminin lors de la saison 2021, on peut assurément s’attendre à un spectacle de haut vol.

2022, ce sera également l’année de la Coupe du monde de football. Habituellement disputé en été, le Mondial se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Vous pourrez ainsi suivre toutes les rencontres de cette Coupe du monde avec, on l’espère, des Diables rouges protagonistes.

Autre produit phare RTBF, le cyclisme jouira de sa couverture habituelle avec les plus belles classiques de la saison (dont les 5 Monuments) et le Tour de France.

Les amateurs de sports moteurs seront également ravis. Le championnat du monde de Formule 1, celui de MotoGP et celui de WRC restent au cœur du dispositif ertebéen.

Premier grand rendez-vous de l’année, les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin (4 au 20 février) feront évidemment l’objet d’un intérêt particulier. Chaque jour, les performances des athlètes belges et les principales compétitions du jour rythmeront nos heures d’antenne.

2022 sera également une année importante pour l’athlétisme avec les championnats du monde d’Eugene (15-24 juillet), les championnats d’Europe de Berlin (15 au 21 août) et les championnats du monde en salle de Belgrade (18 au 20 mars). Des rendez-vous évidemment diffusés sur la RTBF.

Autres évènements incontournables sur nos plateformes : Roland-Garros (16 mai – 5 juin), l’Europa League et les rencontres de qualifications des Belgian Cats (10 au 13 février) en vue de participer à la Coupe du monde (septembre).