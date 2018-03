Claire Michel sur le podium à New Plymouth

Comme en 2017, Claire Michel est montée sur la 3ème marche du podium de la 3ème manche de la Coupe du monde de triathlon ITU, dimanche à New Plymouth, en Nouvelle-Zélande. La Bruxelloise, qui s'entraîne aux Etats-Unis, a parcouru l'épreuve sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) en 1h03'38''. Elle n'a été devancée que par l'Américaine Kirsten Kasper, 1ère en 1h03'21'', et par la Néo-Zélandaise Nicole Van Der Kaay, qui a franchi la ligne 9 secondes devant la Belge (1h03'29'').

Sortie de l'eau en 15ème position, à 22 secondes de la première, Claire Michel a rapidement intégré un groupe de 14 leaders à vélo. Très à son avantage sur les quelques bosses du parcours, elle a néanmoins dû lutter après chaque descente lors des quatre tours de circuit pour retrouver sa place dans ce petit peloton.

"Je n'étais effectivement pas fort à l'aise dans les descentes et virages rendus humides par les quelques averses de pluie", a expliqué la triathlète belge de 29 ans. "Et jouer ainsi à l'élastique m'a coûté pas mal d'énergie. Sinon je suis contente de mes deux autres disciplines et du podium. Juste dommage s'avoir concédé ces quelques dix secondes après la deuxième transition, sinon je jouais sans doute pour la gagne", a encore commenté la fille de l'ancienne nageuse Colette Crabbé, qui retrouvera le soleil californien pour s'entraîner durant les quatre prochaines semaines, avant de prendre part à la manche de World Series, le 28 avril aux Bermudes.

Aucun Belge n'a participé à l'épreuve masculine, remportée par l'Australien Declan Wilson, en 58'20'', devant le Néo-Zélandais Sam Ward (58'22'') et l'Américain Matthew McElroy (58'24'').