Claire Michel médaillée de bronze à l'Euro de triathlon

Claire Michel est montée sur la 3e marche du podium des championnats d'Europe de triathlon dames, vendredi à Weert, aux Pays-Bas. Après 1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, la Bruxelloise a bouclé l'épreuve en 1h46:55, à 1:10 de la Britannique Beth Potter, nouvelle championne d'Europe, et à 13 secondes de la Française Sandra Dodet.

Claire Michel est sortie de l'eau en 12e position, à 13 secondes seulement de la tête de course, et n'a eu aucune difficulté à intégrer un groupe de 18 leaders à vélo. Potter a directement pris les commandes à pied, devant Dodet et Michel, les positions n'évoluant plus au fil des 10 derniers kilomètres. Il s'agit pour Potter de sa première grande victoire internationale, après une modeste Coupe d'Europe de distance sprint en 2017 à Funchal (Por). Une première également pour la membre des Belgian Hammers, 5e l'an dernier à Glasgow, mais déjà médaillée de bronze avec le relais mixte en 2018 en Ecosse.

Deuxième Belge engagée, Hanne De Vet s'est classée 39e, en 1h52:53.

La course des messieurs aura lieu samedi (18h00), avec Marten Van Riel, Jelle Geens et Erwin Vanderplancken, tandis que l'épreuve du relais mixte, avec la Belgique, se déroulera dimanche (16h00).