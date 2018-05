Claire Michel dans le top-5 à Yokohama pour les débuts de la qualification olympique

Claire Michel s'est classée 5e de la troisième des huits manches des World Series de triathlon (WTS), samedi à Yokohama, au Japon. La Bruxelloise entame ainsi de parfaite manière sa course à la qualification olympique pour Tokyo 2020, qui a commencé début mai. Michel a bouclé la distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied) en 1h55:12, à 1:47 de la gagnante, la Bermudéenne et championne du monde en titre Flora Duffy, victorieuse en 1h53:25.

La récente championne des Jeux du Commonwealth a fait partie d'un groupe de neuf échappées à vélo et a forgé sa victoire lors de la course à pied. Sur la ligne, elle a devancé de 33 secondes l'Américaine Katie Zaferes (1h53:58) et de 1:16 la Britannique Non Stanford (1h54:41).

Claire Michel n'a pas réussi à rejoindre les neuf leaders à vélo, faisant partie avec l'Australienne Ashleigh Gentle d'un groupe de poursuivantes. Grâce aux dix derniers kilomètres de course à pied, l'Australienne et la Belge ont remonté tour à tour quelques concurrentes pour terminer respectivement en 4e et 5e position, à moins de 30 secondes du podium. En 34:00, Michel a claqué le 3e meilleur chrono à pied, derrière Duffy (33:26) et Gentle (33:54).

Il s'agit du premier top-5 pour la fille de l'ancienne nageuse Colette Crabbé, qui s'empare de la 10e place du classement mondial féminin, désormais dominé par Duffy devant les Américaines Zaferes et Kasper. Plus tard dans la journée, Jelle Geens participera à la course messieurs.

La prochaine étape de la WTS aura lieu à Leeds, en Grande-Bretagne, les 9 et 10 juin.